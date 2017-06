Mira el adelanto de “Jumanji: Welcome to the Jungle” [+Video]

El mundo ha esperado más de 20 años para que la adrenalina y el peligro vuelvan a hacer de las suyas con Jumanji: Welcome to the Jungle. Las generaciones que en 1995 aprendieron que éste no era precisamente el juego de mesa ideal para una tarde en casa realmente desean revivir esa experiencia, aunque Robin Williams no pueda guiarlos más.

Si bien Alan Parrish (Williams) ha pasado la estafeta a los personajes que Bobby Cannavale, Karen Gillan, Kevin Hart, Dwayne Johnson y Nick Jonas encarnaran en esta secuela, el primer adelanto confirma que la sensación de que el tiempo es relativo, pues a pesar del tiempo el miedo sigue ahí, esperando a que alguien comienza una nueva partida.

THE LEGEND CONTINUES… A game for those who seek to find, a way to leave their world behind. #Jumanji: WELCOME TO THE JUNGLE. Our world premiere trailer drops TOMORROW! Una publicación compartida de therock (@therock) el 28 de Jun de 2017 a la(s) 8:27 PDT

E! relató que en entrevista para The Hollywood Reporter, Jack Black (también protagonista) explicó cómo se rendirá homenaje a Robin Williams:

“Estamos explorando la selva y tratando de conquistar el juego, es algo de vida o muerte”, afirma. “Mientras estamos ahí encontraremos algunas pistas dejadas por Alan Parrish… Él construyó una casa en la selva, similar a la de Swiss Family Robinson…Es como si él nos estuviera ayudando, aunque no esté presente”.