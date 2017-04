Migbelis Castellanos le replica a Annarella Bono

Migbelis Castellanos respondió contundentemente a la animadora de Televen Annarella Bono, luego de un editorial que la conductora hizo público a través del programa Lo Actual y en el que criticó a los artistas venezolanos que viven en el extranjero y publican fotos de la crisis en Venezuela. Miss Venezuela 2013, quien vive en los Estados Unidos, escribió en su cuenta de Instagram un largo mensaje en el que le reprocha la manera “despectiva” con la que se re rió a los artistas criollos que emigraron. “A mi también me dio arrechera la manera despectiva en la que hablas de los artistas venezolanos en el exterior”, dijo la zuliana.

Escribió que ella no se considera artista porque gracias a la poca existencia de canales de televisión en el país, no tuvo trabajo aquí. “Tú a mi no me vienes a decir que porque tu vives en Venezuela te duele más que a mí, que estoy fuera de ella. Cada quien de ende su país con las herramientas que tiene y punto”. La actriz venezolana, residenciada en Miami, Mercedes Brito, también respondió.

La exanimadora del programa Lo Actual dijo a través de un video que se siente dolida con las palabras de Bono., “Tú ibas perfecto chama, hasta que te referiste a los artistas del exterior. Yo entiendo tu dolor, porque ese es mi país también, pero cuanto me duele que te hayas quitado la censura para meterte con uno”. Algunos usuarios de las redes sociales le dieron la razón a Bono por cuestionar a quienes se fueron de Venezuela. Otros mantuvieron su posición crítica hacia ella y la tildaron de “enchufada”, por ser esposa de un militar funcionario del Gobierno nacional.