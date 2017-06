Michael Jackson, la leyenda no muere

Su música llegó a cada rincón de la tierra. Sus canciones y su estilo único lo convirtieron en una leyenda viva. Michael Jackson fue un artista irrepetible y un ser humano querido, pero con una vida oscura que genera intriga aun después de su muerte. Hoy, cuando se cumplen ocho años de su partida, Versión Final rememora su historia, aplaude sus éxitos, repasa sus derrotas y exalta su legado.

Era la tarde del 25 de junio de 2009 y el mundo se paralizó. La noticia de la muerte del “Rey del Pop”, el artista más importante de la industria musical, tenía a todos en letargo. Michael había fallecido en extrañas circunstancias en su mansión en Holmby Hills, al oeste de Los Ángeles. Era la noticia más impactante de toda una década.

El artista sufrió un paro respiratorio y un empleado de la mansión llamó al servicio 911. Los paramédicos encontraron al cantante sin pulso ni respiración y le aplicaron reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlo al Ronald Reagan UCLA Medical Center. Fue declarado muerto a las 2:26 de la tarde.

El intérprete murió debido a un paro cardiorrespiratorio provocado por una intoxicación aguda de propofol (agente anestésico), suministrado por su médico Conrad Murray, quien fue acusado de homicidio involuntario.

Luego de días de hermetismo y de una lluvia torrencial de informaciones, se realizó su funeral público el 7 de julio en el Staples Center de la ciudad de Los Ángeles. El evento fue seguido en directo por cerca de 2.500 millones de personas en todo el mundo. Las caras de sus tres hijos: Prince, de 12 años, Paris, de 11, y Blanket, de 7, durante el evento conmovieron a la opinión pública. Fue sepultado el 3 de septiembre.

Infancia difícil

A lo largo de sus 51 años de vida, Michael Joseph Jackson protagonizó eventos que le dieron la vuelta al mundo. Su infancia estuvo marcada por particularidades. Creció en una familia humilde de 10 hermanos y mantuvo una relación tensa con su padre quien lo azotaba si no actuaba bien durante los ensayos del grupo Los 5 Jackson al que pertenecía con sus hermanos. Ese tipo de trato le trajo pesadillas y problemas de sueño aun después de adulto. Tuvo un cambio físico drástico luego de que el en 1986 se le diagnosticara vitíligo.

La música parecía estar en su ADN. Desde niño sintió gran inclinación por el canto y el baile, y se dedicó a ello de tal forma, que logró ser único. Lanzó unos 11 álbumes de estudio, entre ellos Thriller (1982), que es el álbum más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas de 65 millones de copias en todo el mundo. Grabó varias películas y recorrió el mundo con diferentes giras, desbordando todos los escenarios a su paso.

Michael además tuvo una gran influencia en el baile gracias a su estilo peculiar. Su ritmo y su movimiento, que incluía una serie de técnicas de danza complicadas, como el robot y el moonwalk, fueron, y siguen siendo, de gran referencia. Además de su forma de vestir, que lo convirtió en un ícono de la moda de los años 80 y 90.

Entre sus temas más importantes están Beat It, Billie Jean y Thriller, I Just Can’t Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror y Dirty Diana. Es reconocido como el artista más exitoso de todos los tiempos por el libro de Records Guinness. Obtuvo 13 premios Grammy, entre ellos el Grammy Leyenda. Tuvo 13 sencillos número uno en Estados Unidos durante su carrera en solitario. Es el artista más premiado en la historia de la música popular. Apoyó a cerca de 40 organizaciones benéficas.

Su trayectoria dinámica lo hizo ser querido en todo el planeta, pero en todo este vendaval siempre estuvo acompañado de controversiales acusaciones de abusos sexuales a menores y de problemas por su estado emocional. Única fue su vida, así como su carrera. No existe un artista que iguale su estilo y sus logros. Michael Jackson se ganó, sin duda, el derecho de llamarse “Rey del pop”.