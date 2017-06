Mariah Carey reacciona agresivamente cuando le preguntan por su ex

Mariah Carey reaccionó de forma abrupta cuando fue cuestionada si conocía el paradero de su ex prometido, James Packer. Y es que la cantante está en medio de un escándalo mediático porque existe una investigación de corrupción que involucra a su ex y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y la salpica a ella.

La nota publicada por el portal de la revista People detalla que Carey le dijo a un periodista en Israel que ella no tiene nada que ver con dicho escándalo. Esto porque Packer alegadamente está envuelto en un acto de corrupción y la entrega ilegal de regalos al político en cuestión, expone The Hollywood Reporter.

“Yo no sé donde está ese hijo de p..a”, dijo Carey durante una entrevista con un noticiero de Israel mientras visitaba el país para promocionar su sociedad con la línea de ciudado de la piel israelí, Premier Dead Sea Cosmetics.

“¿Cómo puedo saber yo? No tengo realmente idea de las cosas políticas que están pasando. Yo no sé. No le presto atención a eso”, agregó la cantante.

Según The Hollywood Reporter, Packer supuestamente le habría obsequiado al hijo del primer ministro vacaciones y permitido usar su jet privado. Además, buscan a Packer para poder entrevistarlo desde marzo como parte de la investigación que se está llevando a cabo en ese caso. Carey y el multimillonario terminaron su noviazgo en octubre.

Las autoridades en ese país también creen que Packer le obsequió a la esposa de Netanyahu y a otro político boletos para ir a uno de los conciertos de la cantante en el 2015. “Oh, ¿ahora me quieren culpar a mí? ¿Alguien quiere echarme la culpa de algo ahora? ¿Qué hice? No hice nada”, dijo Carey.