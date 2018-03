Ly Jonaitis está embarazada y ya anunció el sexo de su bebé

Que mejor día para anunciar la bendición más grande que puede tener una mujer en su vida??? Hoy por fin puedo contarles esta noticia que he estado guardando celosamente por la recomendación de mi doctora Betania Aller @allerbe del maravilloso equipo de Fertilab, han sido meses complicados pero gracias a Dios ya pasamos lo peor! Ahora si puedo gritar que estoy cumpliendo mi sueño más grande! Después de 2 años buscándolo, anhelándolo, esperando con ansias un resultado positivo, hoy es una realidad y somos uno solo! Gracias Diosito por darnos el mejor regalo este 2018! No podemos esperar que llegue Septiembre para [email protected]! Gracias a mis cómplices @anamariacoronado y el apoyo de @victorpinedafotografia por mi primera fotografía oficial como MAMÁ! Los mejoressssss!!!! 💕🤰🏻Mañana sabremos si será una niña 🙇🏻‍♀️ o un niño🙇🏻‍♂️ en @vitrina_televen a las 10am

A post shared by Ly Jonaitis (@lyjonaitis) on Mar 8, 2018 at 2:01pm PST