Luis Miguel relata su historia en la serie biográfica

Detrás de una celebridad de la talla de Luis Miguel hay un ser humano cuya vida ha tenido sin sabores como cualquier otro; eso es lo que mostrará el cantante en su serie biográfica, según comentó Claudia González, productora de este proyecto.

“Creo que él [Luis Miguel] sabía que esta ola de bioseries iba a venir y que era mejor contar las cosas en sus términos”, comentó González al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca) “No hay tema que no se abarque”.

La historia presentará todas las etapas de su vida. “Vamos a contar su infancia”, aunque al El Sol “no le gusta” hablar al respecto y, de acuerdo con la productora, es la etapa de su vida que más le duele.

Incluso, el intérprete de “La chica del bikini azul”, quien ha realizado reuniones privadas para narrar su historia, en las que González ha estado presente, se ha mostrado vulnerable.

Por su parte, Diego Boneta, quien será Luis Miguel durante su juventud, se prepara para lograr la mejor interpretación.

“Ahorita estoy tomando clases de canto no sólo para poder cantar sus canciones, sino para sonar como alguien; es algo que nunca he hecho”, explicó Boneta a esta emisión. “Es una gran responsabilidad que me estoy tomando con muchísima seriedad”.