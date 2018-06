Loops abre su nueva tienda en el Mall Delicias Plaza

Con más de seis años de experiencia en el diseño de lazos y accesorios para niños, Loops, conocida como “la tiendita del amor”, abre las puertas de su nueva sede en Maracaibo, ubicada en el centro comercial Mall Delicias Plaza.

Entre dulces, paletas, muchos colores y la exhibición de las nuevas creaciones de la marca, el evento de apertura contó con la bendición del padre Wilmer y la conducción de la reconocida animadora Andreina Socorro. Por su parte, a diseñadora de accesorios de la marca, Gabriela Chachín, fue la encargada del desamarre de cintas, en compañía de su esposo y también socio.

“Le doy muchísimas gracias a Dios por este momento tan importante para el crecimiento de mi marca. Me siento afortunada al ver crecer este emprendimiento que espero que sirva de inspiración y de motivación para otras personas (…) seguimos creyendo y apostando en Venezuela y eso es lo importante”, dijo Chacín, quien ya se ha convertido en toda una referencia en la ciudad, en cuanto al diseño de lazos.

El encuentro contó con la presencia de los medios de comunicación de la región, así como de distintas personalidades como la diseñadora de calzados Nataly Méndez, las locutoras Carla Rodríguez, Janny Benitez y Nina Cárdenas; el “autor de eventos” de Maracaibo, Yhon Peña; Engelbert Benavides, mejor conocido en las redes como @papade40, y las niñas del certamen Mini Zulia, quienes derrocharon “glamur infantil” durante el evento.

Sus inicios

“Todo comenzó cuando me dijeron que iba a tener una niña”, relató Gabriela Chacín, quien destaca que cuando se enteró de esta noticia empezó a diseñar lazos para su nueva bebé.

“A los meses, luego de haber hecho muchos lazos, me dijeron que no tendría niña sino niño, entonces regalé los lazos que había creado. Esa misma persona que recibió los accesorios, al ver la calidad, me incitó a crear una marca y así comenzó Loops”, reveló la creadora de lazos.

Asimismo, aseguró que cada creación está hecha con materiales venezolanos, e inspirada en la esencia de las niñas. “Cualquier niña es bella por naturaleza, pero con mis lazos busco que se vea más bellas aún”, expresó.

Además de lazos, Loops también fabrica tutús, tirantes para niños y corbatines que los ayuden a tener un buen outfit. Para conocer más de la marca visita su cuenta de Instagram @lazosloops.