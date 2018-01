Lennys Pirela: “Arias no me cumplió su promesa”

La hija del desaparecido cantante Felipe Pirela, Lennys Pirela, se quedó a la espera de que el exgobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, cumpliera su compromiso de asignarle una vivienda.

La mujer asegura que el anterior Ejecutivo regional le dijo que gestionaría su solicitud, pero pasaron dos años antes de entregar el cargo y este no le dio respuesta.

“Para entonces yo vivía en Caracas, pero le expliqué que me mudaría para Maracaibo porque aquí está toda mi familia. Él y su esposa, la señora Margarita de Arias, dijeron que me iban a ayudar, pero pasó el tiempo y nunca me cumplieron”.

Según comenta, el exgobernador al parecer le hizo la promesa durante una cena que compartieron junto a personalidades de la película El Malquerido en 2015. “Después de eso no me pude comunicar por teléfono con la señora Margarita, entonces tuve como enlace a Mariela Quintero (presidenta de la Corporación Zuliana de Turismo) y me dijeron que no pasaba de ese año (2016) que tuviera mi casa. Me vine a Maracaibo contando con eso y no me dieron nada. Me siento engañada”.

Gratitud

Agradece al exmandatario regional por darle un aporte para comprar el uniforme de su orquesta, pero dice que ella confió en que él le otorgara la vivienda.

Hasta ahora, Pirela vive en una habitación alquilada y carece de recursos para costearla. Entre sus solicitudes está una audiencia con el gobernador del Zulia, Omar Prieto. “

Espero que él me pueda recibir. Quiero poner a su disposición a mi orquesta y a mis músicos”, señaló. Hizo también un llamado a Pdvsa La Estancia a cumplir con el pago de una presentación que hicieron hace cuatro meses y que aún no le ha sido cancelada.

La hija del “Bolerista de América” inició en 2017 la orquesta Voces de Felipe, integrada por 22 músicos que formaron parte de agrupaciones como Billo’s Caracas Boys, Los Blanco, y otros grupos de renombre en el país. Espera tener pronto una sede para que los integrantes de la orquesta desarrollen una academia para enseñar música a niños de bajos recursos.