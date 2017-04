Kylie Jenner acompañó a un fan a un baile de graduación [+Fotos+Videos]

Cuando a Albet Ochoa, un estudiante del instituto Rio Americano de Sacramento (California) la chica a la que le pidió ser su cita para la fiesta de graduación le rechazó, decidió apostar a lo grande: le pidió salir a Kylie Jenner.

Ochoa, uno entre los millones de fans que tiene Kylie en el mundo, es la prueba evidente de que echarle cara a la vida a veces funciona. Jenner aceptó y el chico se ha convertido oficialmente en una leyenda en su instituto.

Kylie Jenner really just came to rio prom. pic.twitter.com/sZQflHt62B — Sam Adams (@sam_adams_10) April 9, 2017

Todo fue llevado con tanto secretismo hasta su aparición que ni siquiera la hermana de Albert tenía idea de que Kylie fuese a ser su acompañante, “DECIDME POR QUÉ MI HERMANO LLEVÓ A KYLIE JENNER A SU GRADUACIÓN ESTA NOCHE”, sin embargo, se sintió orgullosa de él.

TELL ME WHY MY BROTHER TOOK KYLIE JENNER TO PROM 2NIGHT !!!!!!! — $elena Ochoa (@ssoochoa) April 9, 2017

proud to say that's my brother 😇 pic.twitter.com/zeKj9gf8gF — $elena Ochoa (@ssoochoa) April 9, 2017

No como la chica que le rechazó y que, probablemente, se esté replanteando un par de cosas.