Kings of Leon lanzará “Walls”, su séptimo álbum de estudio, el 14 de octubre

La banda de rock estadounidense Kings of Leon publicará el 14 de octubre su séptimo álbum de estudio, que llevará por título Walls y que contendrá diez temas nuevos, anunció este viernes su discográfica, Sony Music.

Se confirman así los rumores provocados a una serie de publicaciones crípticas en sus redes sociales y se confirma que la banda da continuidad a su último disco en el mercado, Mechanichal bull (2013).

El álbum, grabado en Los Ángeles, ha sido producido por Markus Dravs, conocido por haber sido además el responsable de algunos de los más aplaudidos trabajos de bandas como Arcade Fire, Coldplay y Florence + the Machine.

Ganadores de tres premios Grammy, Kings of Leon está conformado por varios miembros de la familia Followill: Caleb (guitarra/voz), Nathan (batería), Jared (bajo) y Matthew (guitarra).

En su discografía se cuentan seis álbumes de estudio: “Youth & Young Manhood” (2003), “Aha Shake Heartbreak” (2004), “Because of the Times” (2007), “Only by the Night” (2008), “Come Around Sundown” (2010) y “Mechanical Bull” (2013), de los que han vendido más de 18 millones de álbumes en todo el mundo.