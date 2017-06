¿Khloé Kardashian se operó la nariz? [+Fotos+Video]

Este martes, Khloé Kardashian celebrará 33 años de vida, y por ello, la estrella de Keeping up with the Kardashians (E!) fue motivo de una glamorosa fiesta que le ofrecieron sus hermanas en Los Ángeles, California.

El fiestón se llevó a cabo en el excusivo club Blind Dragon, y en un video que colgó Kim Kardashian en Snapchat se aprecia el momento en que Koko -como llaman sus hermanas a Khloé- entra al lugar de la mano de su novio, Tristan Thompson, en medio de gritos y aplausos de los amigos presentes.

Pero lo que ha sorprendido mucho a los fans son las imágenes más recientes de Khloé que tanto en dicho video, como en Instagram y en otras redes sociales muestran su rostro algo cambiado.

Cierto es que de un tiempo a la fecha, la ex de Lamar Odom se ha dedicado en cuerpo y alma a cultivar una figura delgada, atlética y francamente impresionante. Pero los fans se preguntan si para este cumpleaños también estaría estrenando…una nueva nariz.

En las fotos se observa un perfil mucho más afilado, con las aletas de la nariz muy delgadas. Los fans de inmediato analizaron todo con ojo clínico. “¿Creí que Michael Jackson se había muerto hace un año?”, se preguntó un usuario de Instagram. “Te pareces a Karol G”, comentó otro. “Nariz de Michael Jackson”, añadió alguien más.

Esta polémica recuerda a lo sucedido en enero de este año, cuando Kardashian publicó una foto en Instagram por la que fue acusada de abuso de Photoshop. Khloé no es la única que tiene a más de uno preguntándose si su transformación es el resultado de photoshop o ayuda del bisturí según dijo People.