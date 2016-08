Kanye West habla de su vídeo de “Famous”, Taylor Swift y más en los premios MTV

Kanye West, esposo de Kim Kardashian, tuvo su tiempo libre para hacer y decir lo que él quisiera, durante el show de los premios de Music Awards de MTV.

West, quien está nominado a muchos premios este año, incluyendo Mejor Vídeo Masculino y Vídeo del Año por su controversial clip de “Famous”.

Decidió hacer esto: Debutó su nuevo vídeo de “Fade”, pero en primer lugar, dio un discurso. “I am Kanye West”, comenzó. Habló sobre los recientes tiroteos en Chicago, por qué incluyó a Ray J y Donald Trump en su video “Famous”. También sobre todo el asunto de Taylor Swift, su amor por Beyoncé, por qué siempre habla de Steve Jobs y mucho más.

Lea el discurso completo a continuación:

“Ahora, después de esta noche, ‘famoso’ podría perder a Beyoncé, pero no puedo estar loco. Siempre estoy deseando Beyoncé para ganar así que … la gente entienda cuán afortunados somos, [ ‘famoso’] era una expresión de nuestra empresa, nuestra fama en este momento, nosotros en el interior del televisor. Ya sabes, sólo para poner … la audacia de poner Anna Wintour justo al lado de Donald Trump. Es decir, yo puse Ray J allí bro! Esta es la fama, bro! Al igual, que te veo ámbar … mi esposa es un G …

“Fuimos al concierto en el mismo barco, ahora estamos todos en la misma cama. Bueno, tal vez diferentes barcos, pero … Si se piensa en la semana pasada, había 22 personas asesinadas en Chicago. Ya sabes, como, la gente viene a mí como, ‘Hombre, eso es correcto … toma Taylor? Los amo a todos ustedes.

Es por eso que he llamado! “Así que estaba hablando en el Instituto de Arte el año pasado y un niño se acercó a mí y dijo que tres de mis amigos murió y yo no sé si voy a ser el próximo. Hay que pensar, cuando usted es una persona mayor, y no tiene ganas de hacer más trabajo.

Si usted está viendo la gente que muere a su lado se podría pensar, ¿cuál es el punto? La vida puede empezar a sentirse inútil de una manera. Sé que los tiempos para mí, me siento a hablar con más edad, como, como, gente rica, que saben? Alias Blanco. Y, uh, me dicen que no se pueden comparar a sí mismo a Steve Jobs.

No se compare a Walt Disney. Y mi amigo [J. Sakiya Sandifer], me dice, no se compare con estas personas. Mi amigo [J. Sakiya Sandifer] me dijo que hay tres claves para mantener a las personas empobrecidas: quitándoles su autoestima, sus recursos y sus modelos de conducta.

Mis modelos son artistas, comerciantes. Hay menos de 10 puedo nombre en la historia: Truman, Ford, Hughes, Disney, Jobs, Oeste. “Esta noche, estamos aquí para divertirse.

Estoy de pie delante de mi ídolo Puff Daddy. Estoy de pie en frente de mi esposa Kim Kardashian Oeste. Estoy de pie en frente del futuro, la probabilidad de rap. 2 Chainz. Jayden Smith. Bro. Estamos sin lugar a dudas la influencia, los líderes de opinión. Voy a jugar todos ustedes un pedazo de mi arte. Y yo sólo espero que todos tengan un buen momento “.