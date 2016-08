Julieta Venegas “en shock” por muerte de Juan Gabriel [+Video]

La cantante mexicana Julieta Venegas aseguró este martes que aún está “en shock” por la muerte del cantautor Juan Gabriel, a quien conocía personalmente y considera un mentor, y dejó entrever que en su próximo concierto en Ciudad de México le hará un tributo.

“Es alucinante que no esté ya. Me da mucha tristeza, es una tristeza que no se me va a pasar en muchos días. Todavía estoy en shock”, dijo la cantante durante una conferencia de prensa en el vestíbulo del Teatro Metropólitan de Ciudad de México.

Desde el recinto donde Venegas tiene previsto ofrecer un concierto el 23 de septiembre, la ganadora de cinco premios Grammy habló de cómo su vida y obra han estado marcadas por Juan Gabriel, uno de los cantautores más populares de México y quien falleció el domingo pasado en su casa de Santa Mónica (California, EE.UU.) por un infarto fulminante.

“Él me decía que leía a Séneca como si fuera la Biblia (…) era como un filósofo realmente. Siempre como que estaba dándome consejos, me decía ‘no hagas esto, haz esto, cuidado con esto, la vida es así'”.

Cuando conocí a Juan Gabriel, me contó que leía mucho a Séneca.

Era un Estoico Romántico.

💖 — Julieta Venegas (@julietav) 30 de agosto de 2016

Además, para la cantante asidua del acordeón, Juan Gabriel también fue un “referente” como compositor, pues fue precursor del género ranchero-pop. “Es algo que yo siempre he intentado, unir la música popular con el pop”.

Cuando se le preguntó si en su próximo concierto en la capital mexicana rendirá tributo al llamado “Divo de Juárez”, Venegas respondió: “Sí, definitivamente puede haber. Sí lo había pensado, pero me gustaría dejar algo de sorpresa” para el espectáculo.

Poco antes de la conferencia de prensa, la cantante oriunda de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, publicó en su cuenta Twitter un demo de su canción “Andar conmigo” que Juan Gabriel grabó de forma casera.

“Él me la hizo en un momento en el que íbamos a colaborar hace muchos años con esa canción. Me pidió la pista para hacer un demo y ahora se filtró”.

Pues ya que se filtró este Demo que hizo Juan Gabriel, lo comparto con ustedes, Alberto querido! 💖https://t.co/CZsDqzmNh0 vía @youtube — Julieta Venegas (@julietav) 30 de agosto de 2016

“Nunca colaboramos, cosa que me deprimirá toda la vida“, lamentó la cantante, que se encuentra en una gira internacional para promocionar su último disco “Algo sucede“.

“Lo emocionante es que tengo una grabación de Juan Gabriel cantando una canción mía, eso es para mí como ya un premio”.

Ay ay ay ay no puede ser Querido Juan Gabriel, qué día más triste 🙁

DEP — Julieta Venegas (@julietav) 28 de agosto de 2016

Gracias querido Alberto 💖💖💖 #juangabriel Una foto publicada por Julieta Venegas (@julietavenegasp) el 29 de Ago de 2016 a la(s) 5:30 PDT