John Legend aclara que no ha colaborado con Harry Style en su nuevo álbum

Los seguidores de Harry Styles esperan impacientes desde hace semanas el lanzamiento este viernes de Sign of the Times, el que será su primer sencillo en solitario de su disco debut, en el que sin embargo no se incluirán los temas que compuso junto al músico John Legend, con quien tuvo la oportunidad de compartir estudio de grabación hace cuatro años.

“Ahora conozco a Harry un poco mejor porque hemos compuesto juntos. Conocí a los chicos [de One Direction] por primera vez cuando estaban en X Factor y aún eran unos críos. Fui como invitado al programa y recuerdo que nos hicimos una foto y ellos me dijeron: ‘¡Somos grandes fans tuyos!”. Tenían unos 14 años y míralos ahora. No he colaborado con él en su álbum, pero compusimos juntos hace años. Creo que ya entonces pensaba en algún proyecto en solitario”, relata el propio Legend al diario The Sun, además de apuntar que la música que escribieron juntos se enmarca en la vertiente más sentimental del pop, alejado del estilo que quiere cultivar Harry en su nueva etapa profesional, emulando a ídolos como David Bowie y Mick Jagger.

E! relató que aunque John ya ha colaborado anteriormente con otros famosos artistas de la talla de Mariah Carey y Sam Smith, el sueño del autor de All of Me es encerrarse a componer con otra estrella de la música internacional, su amiga Adele, a la que no duda en dedicar bonitos elogios por la brillante trayectoria que la ha convertido en ganadora de quince premios Grammy.

“Me encanta. La conozco personalmente y es impresionante, y no solo como persona, sino que tiene un talento increíble. Nos vemos en Los Ángeles. Siempre está de un lado para otro con su gira, como todos nosotros, pero Adele y mi mujer se llevan muy bien. Me encantaría trabajar con ella. Simplemente es cuestión de tiempo que llegue el momento adecuado”, contó el oscarizado cantante en la citada entrevista, donde también alabó la amabilidad que otras dos leyendas de la música británica, como Paul McCartney y Elton John, por el cariño que le muestran siempre que se encuentran en algún evento.