Janet Jackson hace pública la primera imagen de su hija [+Foto]

La cantante Janet Jackson, reconocida a nivel mundial por ser hija del único rey del pop, Michael Jackson, publicó recientemente la primera fotografía de su hija.

Con 50 años de edad, Janet Jackson dio a luz a “Eissa Al Mana”, nombre que le otorgaron sus padres al nacer el pasado mes de enero, sin embargo, dicho embarazo ha sido un total misterio porque la cantante desde que supo que estaba embarazado lo mantuvo oculto.

A tan solo tres meses del nacimiento de Eissa, Jackson decide publicar la primera fotografía de su hijo en su perfil de Twitter y junto a la imagen reseñó: “Mi bebé y yo después de la siesta”.

Por otro lado, recientemente se supo por algunos portales de noticias que Janet Jackson y Wissam Al Mana se separarán porque ambos se mantienen muy ocupados.

My baby and me after nap time. pic.twitter.com/5srdrzn8Ex

— Janet Jackson (@JanetJackson) April 15, 2017