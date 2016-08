Jamie Dornan: “Como actor no quieres ser definido por un solo personaje”

A Jamie Dornan le cuesta liberarse de la máscara de Christian Grey, el carismático seductor de “Fifty Shades of Grey”, y en una entrevista con Efe, a propósito de su nuevo filme “The 9th Life of Louis Drax”, confesó que como actor no le gustaría ser encuadrado o definido por un solo rol.

“Indudablemente no quieres ser definido por un solo personaje. Es una cosa fantástica estar ocupado y poder seguir trabajando en otros papeles”, señaló en una conversación telefónica Jamie Dornan, quien subrayó que para él es “importante” mostrar al público “una cara diferente” de su carrera más allá de la saga por la que es mundialmente conocido.

Si el propósito de Dornan (Belfast, 1982) era cambiar de tercio y probar nuevas experiencias como intérprete, “The 9th Life of Louis Drax” parece una elección apropiada por su peculiar y curiosa mezcla de fantasía, thriller y drama familiar.

Este filme dirigido por el francés Alexandre Aja (“The Hills Have Eyes”, 2006) y que se estrenará esta semana en Estados Unidos narra la extraña vida de Louis Drax (Aiden Longworth), un misterioso niño que ha sufrido ocho accidentes mortales, de los que milagrosamente salió ileso, y que tras caer por un acantilado entra en coma.

El famoso neurólogo Allan Pascal (Jamie Dornan) aplicará sus novedosas técnicas para tratar de contactar con la mente durmiente de Louis mientras intenta averiguar qué secretos esconden los padres del pequeño, interpretados por Aaron Paul y Sarah Gadon.

Dornan explicó que se sintió atraído por el proyecto, que adapta la novela homónima de Liz Jensen, porque explora “muchos mundos” y por “el viaje” que afronta su personaje, que debe resolver un caso médico mientras se hace preguntas sobre su propia vida.

“Él se ve como un neurólogo inconformista y muy joven. Tiene una trayectoria de haber hecho cosas sorprendentes“, describió Dornan sobre su rol.

Añadió que al doctor Pascal le gusta “desafiarse” y que, cuando cae en sus manos un expediente tan especial e incomprensible, buscará “llegar hasta el fondo del asunto”.

Asimismo, el actor señaló que la relación que se establece entre el doctor y el niño es muy importante en el desarrollo de “The 9th Life of Louis Drax”.

“Louis está en coma y el doctor Pascal intenta comunicarse con él hablándole. Es divertido porque (el neurólogo) cultiva una especie de cariño por él, fascinación por él, hasta cierto punto amor”, argumentó.

“Se siente fascinado y decidido a ayudarle y a resolver el caso“, afirmó.

Dornan alabó el trabajo de la actriz Sarah Gadon, que da vida a la intrigante madre del niño, y destacó que el cineasta Alexandre Aja es “un director muy visual” que encajaba bien en esta película que entrelaza diferentes géneros cinematográficos porque es algo que ya había hecho en sus anteriores largometrajes.

Por otro lado, el intérprete también abordó la producción de “Fifty Shades Darker”, la esperada segunda parte de “Fifty Shades of Grey” (2015) que se rodó este año y que llegará a la gran pantalla en febrero de 2017.

Dornan indicó que en esta ocasión quizá hubo “menos presión” en el set después del enorme éxito de la primera adaptación fílmica de las novelas eróticas de E.L. James, que en los cines de todo el mundo recaudó 571 millones de dólares, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

Y aunque no puede contar demasiado de la trama por haberse rodado bajo el máximo secreto, el actor desveló que, entre otros aspectos, la cinta explorará “los orígenes” de Christian Grey, que darán claves sobre la naturaleza del personaje.