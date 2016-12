J.K. Rowling prepara dos nuevas novelas al margen de “Harry Potter”

Este año, la escritora J.K. Rowling, famosa por ser la autora de la saga fantástica de “Harry Potter” hizo su debut como guionista con el filme “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”, basado en un libro propio.

Así fue como la británica siguió expandiendo el mundo mágico tanto en el papel como en la pantalla grande. Sin embargo, fuera de esto la novelista también trabaja en otras obras.

A través de su cuenta oficial de Twitter, en una conversación con fanáticos, Rowling confirmó que está escribiendo dos libros. “Siempre estoy trabajando en una novela. Es a lo que me dedico”, señaló. Además, agregó que no sabe cuál estará listo primero y que uno de ellos irá firmado por ella y el otro bajo su seudónimo literario, Robert Galbraith. En 2012, la inglesa publicó su primer libro para adulto titulado “La vacante imprevista”. Luego sorprendió al filtrarse que ella misma era el autor de la serie del detective Cormoran Strike. Con ese nombre lanzó “El canto del cuco” en 2013, “El gusano de seda” (2014) y el año pasado salió “Carrera de maldad”

Sobre la posibilidad de que retomara la historia del Newt Scamandar, protagonista de “Animales fantásticos”, Rowling aseguró: “No, no, no. No habrán novelas de Newt Scamander. Sólo películas. Cálmense”.

I’m always working on a novel. It’s my thing. https://t.co/cJ4Bc47c35 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 21 de diciembre de 2016