HBO anuncia que octubre será el “mes del grito”

HBO presenta “El Mes del Grito”, un especial de programación que promete poner a temblar a la audiencia durante todo el mes de octubre con las mejores películas de misterio y horror a través de HBO Plus.

Desde el 1 de octubre, el canal está emitiendo un filme distinto a partir de las 7:00 p.m. y, cada viernes, estrena una nueva película durante su horario estelar de las 9:00 p.m.

Como complemento de esta increíble selección de películas, HBO Plus rinde homenaje a las historias de terror más pintorescas de Latinoamérica con su serie original de animación gráfica, Fantasmagorías, presentando un episodio diferente antes y después de cada estreno.

Al final del mes, el día 31 de octubre, lanza un nuevo episodio dedicado a la terrorífica leyenda urbana de “La Rubia del Baño”.

La lista de las películas que HBO Plus presentará como parte de “El Mes del Grito” son IT, Keep Watching, Night of Creeps, It Comes At Night, Night Before Halloween, entre otras.