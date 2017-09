Gianluca Vacchi desmiente su separación con Ariagna Gutiérrez

El empresario italiano, Gianluca Vacchi, famoso en las redes sociales por sus extravagantes pasos de baile y vida de lujo, utilizó su cuenta en Instagram para desmentir con una sensual fotografía y romántico mensaje, los rumores que aseguraban la ruptura amorosa entre él y la Miss Colombia 2015, Ariadna Gutiérrez.

En la fotografía, que ya cuenta con más de 294.000 me gustas y al menos 4150 comentarios, se puede ver al millonario y a la modelo bajo el sol dejándose llevar por un beso. “Life is me and you. Ti amo”, escribió Vacchi para acompañar la publicación.

Hace pocos días el también Dj estuvo envuelto en una polémica, luego de que se rumoreaba que al parecer le había puesto el ojo a la animadora mexicana Galilea Montijo.