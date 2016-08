Fanáticos homenajean a Juan Gabriel ante el auditorio donde iba a actuar

Docenas de personas rindieron tributo al cantautor mexicano Juan Gabriel, fallecido el domingo en Santa Mónica (California), frente al auditorio de la localidad texana de El Paso donde tenía planeado ofrecer un concierto esa misma noche.

De manera improvisada, decenas de paseños, en su mayoría mujeres, se reunieron frente al Centro Don Haskins de la Universidad de Texas, en El Paso, donde corearon sus canciones, oraron y lloraron por el fallecimiento del “Divo de Juárez”.

Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, su nombre artístico, murió este domingo a los 66 años en Santa Mónica debido a un infarto, según confirmaron sus familiares.

“Hicimos un pequeño tributo a Juan Gabriel para que en lugar de ser él el que nos diera un concierto, fuéramos los fanáticos de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez (México) los que le dimos un concierto a Juan Gabriel”, dijo a Efe Lucy Galmares, coordinadora de promociones de la emisora de radio José 93.9.

Una residente de Sunland Park (Nuevo México), Teresa Rodríguez, de 62 años, dijo que era la primera vez que iba a asistir a un concierto de Juan Gabriel, pese a que en múltiples ocasiones se había quedado con las ganas.

“Me llamó un compañero de trabajo para decirme que había muerto Juan Gabriel porque sabía que yo venía al concierto, y me dio como un ‘shock’ y se me puso la piel chinita (erizada), no lo podía creer”, dijo con lágrimas en los ojos la mujer.

“Juan Gabriel era una leyenda increíble. Siempre va a vivir en nuestros corazones”, agregó.

Frente a las puertas del auditorio, donde ya se han puesto anuncios para obtener la devolución de los boletos del concierto, se improvisó un altar, con velas, flores y fotografías en memoria del artista, quien se crió y dio sus primeros pasos como cantautor en la vecina Ciudad Juárez.

Juan Gabriel, una de las estrellas musicales más importantes de México, ofreció su último concierto el pasado viernes en el Fórum de Los Ángeles, dentro de su actual gira “MéXXIco Es Todo”.

Estaba previsto que Juan Gabriel continuara con su tour ayer en El Paso para, posteriormente, seguir recorriendo la geografía estadounidense con paradas en ciudades como Las Vegas, Miami o Nueva York.