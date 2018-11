Fajardo: vestiré a Mariem Velazco de la flor nacional para Miss International

View this post on Instagram

Buenas noches Venezuela 🇻🇪 … El diseñador Alejandro Fajardo inspirado en las bondades del trópico con su exuberante flora, pone de manifiesto en la elaboración de este traje de alta costura tipo straple, con falda en pétalo todo su talento y lo acompaña con un rico tocado de cattleyas y simbólicas gemas semipreciosas. Desde un intenso negro que fluye en la degradez de colores de una exuberante cattleya, esta creación atípica, que lejos de ser una fantasía es una realidad, representa para el creador la simplicidad de la siluela femenina y lo impactante de nuestra flor nacional que abruma con su belleza y atrae las miradas para ser admirada en todo su explendor, en cada rincón de nuestra tierra “Así es Mariem” nuestra Miss Venezuela en Japón. Mariem es venezuela. Modelo @mariemvelazco Estilismo makeup @rafaelpalenciamakeupartist Cabello @julian.ap.50 Fotografía @changophoto asistente @elvisalej 👗 @hautecouturealejandrofajardo Tocado: @samby23 Pedreria: @ago_moda Calzado @zegarrasshoes Bajo la producción de @alejandrofajardovnzla Direccion de imagen @jacquelineaguilera #missinternational #venezuela #missvenezuela #mariem