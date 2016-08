Escotes de vértigo y colores pastel en los Premios Tu Mundo

La alfombra azul de los Premios Tu Mundo, que se celebran hoy en Miami (EE.UU.), estuvo dominada por estrellas que lucieron escotes muy pronunciados, colores claros y faldas a la rodilla, mientras que entre los hombres primó la formalidad.

La reina de los escotes en la alfombra previa a estos premios que concede la cadena hispana Telemundo fue la mexicana Aracely Arámbula, quien desfiló un vestido negro de escote muy abierto, de tela semitransparente, que terminaba en una falda acampanada de tul, en lo que parecía ser una versión atrevida de un modelo de los años cincuenta.

El esplendor de Arámbula, una de las presentadoras de la ceremonia, compitió con el de la colombiana Maritza Rodríguez, cuyo vestido, negro asimétrico, de “bandage” o vendas, representó un cambio en su estilo, por lo general más tradicional.

La conductora del programa “Un nuevo día” y actriz de telenovelas Adamari López, que llegó acompañada de su pareja, el bailarín y coreógrafo Toni Costa, también lució un escote hasta la cintura.

La actriz Sonya Smith, quien llevaba un vestido azul rey de encaje, y la periodista María Celeste Arrarás, con un traje negro a la rodilla, aparecieron sobre la alfombra con intención de no desentonar con lo que era la tendencia de la noche.

La actriz dominicana-estadounidense Dasha Polanco, de la serie “Orange Is The New Black”, acudió al American Airlines también con un escote hasta la cintura, protegido por una transparencia.

En contraste, la actriz venezolana Gaby Espino se presentó con un recatado vestido color rosa de la diseñadora Ema Savahl, casi igual que la cantante y actriz cubana Aymée Nubiola, conocida por encarnar a Celia Cruz en la serie “Celia” y quien se decantó por los colores pastel.

En otra versión de ‘bondaje’, pero en blanco y muy elegante, estuvo la actriz mexicana Fernanda Castillo, que hace de Mónica Robles en la serie “El señor de los cielos” y a quien a partir de septiembre se le verá en los cines de EE.UU. en la película “No manches Frida”.

“Para mí lo más importante es sentirme cómoda”, señaló Castillo, quien también es presentadora de la gala.

Otra que escogió el blanco fue la ex Miss Colombia Ariadna Gutiérrez, así como la joven actriz Nicole Apollonio, quien podría llevarse el traje más original de la noche, un modelo que tenía dibujos de niños autistas, en honor a su personaje en la telenovela “Eva la trailera”.

“Me nominaron en Premios Tu Mundo por hacer de una niña autista y quise devolverles ese regalo trayendo el honor y la creatividad de los niños autistas conmigo“, afirmó.

Los hombres dieron un toque más sobrio a la alfombra, como en el caso del puertorriqueño Carlos Ponce, presentador de la noche y quien vistió un traje Atelier Versace.

El mexicano Rafael Amaya apostó por un modelo hecho a medida, mientras que el argentino David Chocarro acudió con un traje de Hugo Boss. Ambos también ejercieron de presentadores.

También fueron los hombres los que causaron el mayor revuelo, como el que desató José Feliciano, con el que todos los artistas querían tomarse fotos. El legendario cantante señaló que asistía a los Premios Tu Mundo para apoyar al talento latino.

Los venezolanos Edgar Ramírez y Jesús Miranda, el Chino del dúo Chino y Nacho, estuvieron entre los más elegantes con sendos trajes negros y camisas blancas.

Ramírez, que este fin de semana estrena la película “Hands of Stone”, en la que interpreta al legendario boxeador panameño Roberto “Manos de Piedra” Durán, optó por no llevar corbata, al igual que el presentador Boris Izaguirre y el actor y director Miguel Varoni.