Ed Sheeran responde a críticas sobre su actuación en Glastonbury [+Tuit]

El cantante británico y una de las máximas estrellas de la música contemporánea, Ed Sheeran, debió responder a las críticas y acusaciones que se le hicieron luego de su participación en el Glastonbury Festival 2017.

Acusado de haber hecho un falso vivo en el escenario, el artistas de 26 años encargado de cerrar el concierto, replicó a los cuestionamientos que le llegaron desde las redes sociales y algunos medios ingleses. Las dudas surgieron a partir de un pedal que Sheeran presionaba con su pie izquierdo y que avivaron el fuego de un supuesto fraude a los concurrentes del show.

Es que además del pedal, todos comenzaron a preguntarse dónde estaba el resto de la banda del cantante, intérprete del éxito The Shape of You. La mayoría de las dudas comenzaron a surgir en diferentes cuentas de Twitter. “Basicamente, Ed Sheeran canta usando música de soporte. ¿No podría haber llevado músicos reales? Me gusta, pero esto es karaoke”, fue uno de los comentarios.

De inmediato, los fanáticos del artista británico salieron en su defensa. Se preguntaban cómo algunos ignoraban el tipo de conciertos que ofrece la estrella ascendente y que nunca se presenta con una banda en vivo.

Una loop station es una herramienta musical que permite al cantante agregar efectos sonoros a sus pistas y sus instrumentos. También graba un pasaje musical y puede repetirlo infinitas veces. Sheeran siempre los utiliza en sus recitales, pero que no todo el mundo conoce según reveló Infobae.

Never thought I'd have to explain it, but everything I do in my live show is live, it's a loop station, not a backing track. Please google x

— Ed Sheeran (@edsheeran) June 26, 2017