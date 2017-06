Eagles of Death Metal editan concierto de París tras atentado en Bataclan

Eagles of Death Metal publicarán el 4 de agosto el emotivo concierto que ofrecieron en el teatro Olympia de París apenas tres meses después de los atentados del 13 de noviembre de 2015 cometidos en esa ciudad, el más cruento de los cuales tuvo lugar durante un concierto del grupo en la sala Bataclan

“I Love You All The Time-Live at The Olympia in Paris“, informó Universal Music, se editará en DVD, Blu-ray, doble CD y en formato digital de vídeo y audio, con cortes como “Complexity”, la versión del tema de Duran Duran “Save A Prayer” o “I Love You All the Time”, tema que adquirió especial relevancia tras el ataque y cuyos ingresos se cedieron a las víctimas de la tragedia.

La noche del 13 de noviembre de 2015 este grupo estadounidense ofrecía una actuación en la sala Bataclan de París cuando hombres armados entraron en el lugar y abrieron fuego contra la multitud, ocasionando 89 víctimas mortales.

“Nadie va a cambiarme. Todo lo que siento es ahora más fuerte que antes, porque sé que cuento alrededor del mundo con mi familia del rock and roll. Si quieren saber qué se siente cuando se habla de amor y de comunidad, que vengan a uno de nuestros conciertos”, afirmó Jesse Hughes, colíder del grupo, en una charla con Efe en septiembre de 2016.

Con la cita del 16 de febrero de 2016 en The Olympia, reverenciado espacio musical de la capital francesa, el grupo selló su reencuentro con París dentro de “The Nos Amis Tour“, con toda la carga emocional y simbólica que tuvo para ellos y para el público.

Antes de empezar el show, Hughes dijo: “París siempre ha sido increíble con nosotros y nuestro sentimiento de amor hacia esta hermosa ciudad y su gente se ha reforzado millones de veces en este mes pasado. Escuchar las historias de los sobrevivientes, los heridos y quienes han perdido a seres queridos ha sido abrumador. No volver a terminar nuestra actuación nunca fue una opción”.