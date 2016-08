“Don’t Breathe”, del uruguayo Fede Álvarez, reina en la taquilla de EE.UU.

Tras el dominio de las últimas semanas ejercido por “Suicide Squad”, la propuesta de terror de Screen Gems “Don’t Breathe”, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, se encaramó a lo más alto de la taquilla estadounidense con 26,1 millones de dólares.

Protagonizada por Stephen Lang y Jane Levy, la cinta narra la historia de tres jóvenes que deciden entrar a robar a la casa de un ciego, pero lo que parecía un golpe extremadamente sencillo se convertirá en una trampa mortal.

El filme se rodó con un presupuesto de 10 millones de dólares.

El segundo puesto fue para “Suicide Squad”, con 12,1 millones de dólares.

Subió un puesto la cinta de animación “Kubo and the Two Strings” (Focus Features), con 7,9 millones de dólares.

El cuarto puesto fue para la comedia de animación “Sausage Party”, con 7,7 millones de dólares.

Por último, “Mechanic: Resurrection”, con Jason Statham y Jessica Alba, se quedó la quinta plaza con 7,5 millones de dólares.