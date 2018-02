Documental de David Bowie se estrenará por HBO [+Video]

David Bowie: The Last Five Years, es el nuevo documental de HBO que retratará los últimos cinco años de la estrella británica.

Esta producción audiovisual dirigida por Francis Whately, narra los hechos más relevantes de Bowie en su carrera musical y vida personal, como el éxito de “The Next Day”, su último álbum “Blackstar” y el musical “Lazarus”.

David Bowie, quien murió en 2016 a causa de un cáncer, fue el primer cantante en declararse bisexual en la década de los setenta.

Bowie estaba casado con la modelo Iman, con quien tuvo una hija en el 2000 llamada “Alexandra”.

El film contará con imágenes de archivo, entrevistas y algunas intervenciones de Bowie durante la grabación de su último trabajo musical.