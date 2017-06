Diosa Canales: Osmariel se metió conmigo y yo reaccioné, me defendí

La cantante venezolana, Diosa Canales, aseguró que la animadora Osmariel Villalobos fue quien inició la pelea la noche del pasado viernes en el baño de un gimnasio de la ciudad de Caracas.

En exclusiva al programa “Sábado en la Noche” transmitido por Globovision, contó su versión de los hechos sobre un conflicto, que según indicó, los medidos de comunicación han manejado en su contra.

De acuerdo con la vedette, ambas coincidieron en el baño y tuvieron un “encontronazo de palabras” y entre dimes y diretes la animadora de Portada´s se le fue encima agrediéndola. Informó, que como toda persona reaccionó y se defendió.

“Ella se metió conmigo y yo reaccioné. Cuando uno tiene rabo de paja, eso moleta (…) Ella sabe quien es ella, pero no sabe quien soy yo porque no tiene nada que decir de mi”, refirió Canales a medida que se desarrolló la entrevista.

Explicó que cuando ambas se encontraban peleando, la exmiss Earth le propuso una “tregua” y comenzaron a hablar. “En ese momento entró una muchacha de gimnasio y evidentemente vio lo que estaba pasando, luego Osmariel se me vino encima de nuevo“.

Manifestó que el problema con Villalobos viene desde que la jefa de prensa de la animadora en conjunto con ella hicieron un “complot” para hacer quedar mal a la cantante en el magazine matutino de Venevision.

Con respecto a las supuestas amenazas que reposan sobre la animadora, el esposo de Diosa, José Roberto Rojas, mejor conocido como “Sigiloso” sostuvo que en ningún momento le ofreció tiros a nadie.

Dijo que cuando notó el altercado en las instalaciones del centro de entrenamiento ya todos los gerentes y demás personas presentes estaban en el baño.

Diosa concluyó la entrevista diciendo lo siguiente: “Yo no quiero violencia, no quiero problemas, mi intensión no es llegar a las manos con nadie. Yo no soy una mujer de peleas, soy una mujer de hablar claro (…) No voy a llegar a la violencia como se llegó ayer de parte de ella, yo me defendí (…) Quisiera que todo cesara”.