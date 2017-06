Daniela Alvarado estrena nuevo look [+Fotos]

La actriz venezolana, Daniela Alvarado, reconocida en el país por las múltiples novelas en las que ha estado y en el que ha desempeño un gran papel, sorprendió a todos sus seguidores con su nuevo look.

A través de la red social de Instagram, la actriz publicó varias fotografías donde muestra lo corto que ahora está su cabello y lo difícil que fue hacerse el cambio tan radical que ahora luce.

Alvarado relató que trató de rescatar y cuidar su cabello, ya que estaba muy maltratado, pero que lamentablemente no pudo hacer nada más que cortarlo.

Admitió también que ama su cabello largo y que se siente rara por tan radical cambio de look.

Sus seguidores no se esperaron en pronunciarse, felicitando a la actriz por su nuevo peinado.

Durante un año tratando de rescatar mi cabello, lamentablemente no se pudo, después de llegar de España estaba tan dañado que por mas productos que usara o ampollas que me pusiera tuve que llegar a esto… Y créanme cuando les digo que amo mi cabello largo pero ya no dio para mas 😢 Y como siempre y desde hace 15 años, el responsable de mis cambios fue @idelgardiaz10 Gracias Idel y por supuesto Mayerlin y Junior. Los amo #YaCrecerá#MeSientoRara