Daniel Diges afronta el “reto de su vida” con Los Miserables

El cantante y actor español Daniel Diges afronta en Brasil el “reto más grande de su vida” con el musical “Los Miserables”, en el que vuelve a interpretar el “arriesgado” papel de Jean Valjean, aunque ahora con el desafío de cantar en portugués.

El madrileño ya se había puesto en la piel de héroe creado por el escritor romántico Víctor Hugo en los escenarios españoles, pero desde marzo de este año actúa para el público brasileño en el teatro Renault, uno de los más importantes de la capital paulista.

El Valjean brasileño es más “bruto, más bestia, más tigre” que el español y, además, canta en portugués, un idioma que Diges ha tenido que aprender en pocos meses para poder interpretar al protagonista del clásico francés en Brasil.

El desafío no “ha sido fácil”, dice, pero está satisfecho y “contento” con las críticas recibidas por parte de algunos periódicos brasileños: “Que hablaran bien de mí me ha dado seguridad”.

“Cada día soy más Valjean“, asegura Diges, quien comparte la espiritualidad con su personaje.

En la obra, Valjean habla constantemente con Dios y cuestiona su existencia. El actor, por su parte, cree que la oportunidad de actuar en Brasil ha sido un “mensaje” divino que llega en un momento de “madurez” profesional y personal.

“He crecido mucho, he hecho musicales, he estudiado mucho teatro, he trabajado mucho; mis discos; he crecido como artista, como persona, como actor. Soy más maduro”, afirma el artista.