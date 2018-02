Networking profesional: Qué es y cómo aplicarlo

Se trata de crear una red de contactos para mejorar tu modelo de negocios o tu marca personal pero sin esperar nada a cambio, sólo debes dar. Ayudar al otro. Acercarte a los demás desinteresadamente con una mente de sembrador de buenas energías.

En este sentido, el networking profesional se fundamenta en la construcción de buenas y duraderas relaciones que se fusionan con el trabajo. Como seres humanos tendemos a crear pequeñas “tribus” en diferentes contextos donde nos desenvolvemos. Cada año, conocemos gente y la agregamos a una red de contactos por distintas vías. Las tecnologías nos han permitido agrupar a nuestras amistades, familiares y conocidos en las redes sociales (RRSS) y estamos en la obligación de cuidar y construir a través de la ayuda las relaciones que establecemos si queremos trabajar con networking.

Identifica en qué puedes ayudar al otro

En ocasiones estamos tan ocupados en vender y poner por todos lados nuestra marca hablando hablando y hablando sin pensar que a los demás lo que más les fascina es ser escuchados y apoyados. Aprende a identificar los detalles claves que ayuden a los demás sin tener que invertir mucho tiempo, esfuerzo o dinero. Aparta un espacio de tu tiempo para escuchar y luego aconsejar.

También puedes incentivar, mostrar compañía en momentos difíciles y resolver una situación que esté a tu alcance para solucionar que la otra persona a quien prestarás apoyo no puede resolver.

Conecta con los demás

Si no te gusta relacionarte con los demás estás perdido y debes dejar de pensar en hacer networking profesional. Tener habilidades sociales te ayuda a acercarte a los demás. Conecta con sus emociones. Hazlos sentirse importantes y valorados. No señales, discrimines o hieras. Sé un escucha activo y mantén una relación de respeto, buena comunicación, tolerancia y compromiso.

Piensa como un sembrador positivo

Un sembrador puede sembrar buenas o malas semillas. Tú decides qué sembrar. Si siembras lo bueno, posiblemente recogerás frutos agradables. Aunque no todas las personas den frutos de lo que siembras en ellas, siempre habrá gente agradecida que hasta con una buena actitud y disposición podrán ayudarte en lo que quieras emprender.

Muestra una sonrisa

Hay mucha gente inocente que no tiene la culpa de que tengas problemas. Reprimir las emociones negativas no es bueno pero tampoco lo es soltarlas con los que te rodean si no tienen la culpa de que te sientas así. Controla tus emociones eficientemente. Trabaja en mantener una sonrisa y una actitud agradable y cordial con los demás.

Un maltrato verbal o físico contribuirá a la destrucción o deterioro de la relación interpersonal, ocasionando la pérdida o fractura de la misma. Ten cuidado con tus emociones.

Comprométete

No ofrezcas algo que luego no podrás cumplir. Comprométete en lo que haces. Defraudar a la otra persona produce que tu marca se vea dañada. Imagina que tu marca es un débil globo. Puede romperse con facilidad y los factores para que eso pase pueden ser la pérdida de liderazgo ante los ojos del otro, la pérdida de la confianza, la pérdida del respeto o de la credibilidad.

Conoce a más personas

Todos los días puedes añadir a una persona nueva a tu red de contactos. Ten muy en cuenta que de todos se puede aprender algo y aprovecharlo al máximo.

Si eres una persona extrovertida te costará menos relacionarte con los demás. Pero puedes hacerlo diariamente. Mientras vas en el metro. También cuando vas por la calle. Si estás en una plaza o en otros contextos. Crea cada vez más y mejores relaciones.

Cuida tu marca

Aprende a cuidar tu marca. Afiánzala a una buena estrategia de redes sociales y de branding. Los demás deben ver en ti lo que profesas. No debes mentirles descaradamente. Tienes que cuidar tu imagen, porque a partir de ella los demás tendrán una idea sobre lo que eres y lo que vendes.

Si la imagen que tienes es mala, tendrán muy poca fe en ti. Si por lo contrario es buena, se orientarán a establecer buenas relaciones contigo y todo fluirá a tu favor si sabes cómo manejar eficientemente las relaciones y tu marca.