Cualidades que debe tener un líder según John Maxwell

Según el experto en liderazgo John Maxwell un líder debe tener 10 cualidades que son esenciales para su desenvolvimiento.

1 Carácter

La fortaleza de carácter es clave en una persona líder. Algunas de las cualidades que encierra el carácter son la honradez, integridad, docilidad, sumisión, concienciación, perseverancia y una excelente labor ética.

2 Influencia

Para ser un líder debes tener seguidores. Los necesitas tener. El liderazgo es influencia. Si eres capaz de persuadir a las personas para que entren a tu camino, posees esta cualidad primordial de un buen líder.

3 Una actitud positiva

Una cualidad por excelencia la cual resalta Maxwell es tener una actitud positiva. Hay problemas que pueden solucionarse fácilmente pero si existe una actitud destructiva, las situaciones se empeorarían y terminarían con un resultado dañino. En el caso de una organización, no saber abordar un problema desde un punto de vista asertivo, conllevaría a la no resolución del conflicto afectando así el clima y el desarrollo empresarial.

4 Excelentes habilidades sociales

Necesitas tener la habilidad para conectar con los demás y gustarles de algún modo. Tener habilidades sociales te servirá para mantener relaciones interpersonales estables, sanas y con una positiva interacción.

5 Dones evidentes

Si vas a dominar un proyecto o cualquier situación requieres de controlar las cosas. Una persona que nunca ha hecho periodismo; por ejemplo, o no lo ha estudiado, no siempre podrá dominar muy bien el trabajo que realiza. Si no hay dones que evidencien el trabajo como un factor de realizaciones por parte del individuo, posiblemente no cumpla con lo requerido.

6 Antecedentes reconocidos

Para liderar en cualquier terreno debes saber dominarlo y tener antecedentes. La experiencia te permite disponer de herramientas que funcionan.

7 Seguridad en sí mismo

Las personas no siguen a un líder que no tiene seguridad propia. En sí son atraídas por aquellas que transmiten seguridad y autoconfianza. Un buen líder también logra influir positivamente en los demás. Logran incentivar y mejorar la seguridad en los demás.

8 Auto-Disciplina

Si eres esa persona que se propone metas y objetivos para lograr propósitos y no los abandona, ciertamente eres una persona con mucha auto-disciplina. Si eres así, vas por buen camino.

9 Comunicación eficaz

Una comunicación fluida y eficaz es un factor determinante para el logro de los objetivos. Saber comunicar efectivamente lo que realmente deseas transmitir para que se produzcan resultados positivos, se convierte en una cualidad fundamental que debe tener un líder. Una persona que no sepa comunicar lo que piensa, construye barreras en la interacción con los demás produciéndose confusiones. No debes subestimar la comunicación humana.

10 Descontento con la situación existente

Un buen líder, a pesar de que las cosas estén funcionando bien, se preocupa por mejorar lo ya establecido. Un buen líder está constantemente buscando mejorar los procesos.

¿Cuáles de estas cualidades tienes? ¿Realmente crees que tienes algunas de ellas? Debes examinarte y verificar si eres un gran líder o simplemente no estás practicando la asertividad y el liderazgo como es debido