¡Arriesgado! Meteorólogo desafía a Irma [+Video]

El meteorólogo Juston Drake se colocó el traje de “cazador de huracanes” para desafiar la fuerza del huracán Irma, degradado a categoría 2, que tocó tierra este domingo con categoría 4 en Florida.

Drake encaró las intensas ráfagas de viento de Irma, de casi 200 kilómetros por hora, en los Cayos de Florida para registrar la velocidad. El meteorólogo salió del carro, con medidor en mano, y luchó con las fuertes corrientes huracanadas.

Irma, considerado uno de los más poderosos formado en el océano Atlántico, dejó 30 muertes tras su paso por el Caribe y cobró, hasta el momento, tres víctimas en Florida.

“¡Tenía que salir y probar los vientos de la pared del ojo del huracán!”, explicó Drake en su cuenta de Twitter.

I had to go out and test the winds in the eyewall of Irma!!! https://t.co/ukKlv1YVMv

— Juston Drake (@JustonStrmRider) September 10, 2017