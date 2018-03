¡Conmovedor! Este es el mensaje que Gustavo Dudamel dedicó al maestro Abreu

Luego de conocerse el fallecimiento del maestro José Antonio Abreu, su pupilo, Gustavo Dudamel, se pronunció a través de las redes sociales para dedicar unas conmovedoras palabras a quien se dedicó en cuerpo y alma a la promoción cultural venezolana.

En la imagen, en blanco y negro, se observa a Dudamel tomando la mano del maestro Abreu.

Con todo mi amor y eterna gratitud a nuestro padre y creador de El Sistema.

With devoted love and eternal gratitude to my mentor and father of El Sistema. pic.twitter.com/tPpA0oCRzm

— Gustavo Dudamel (@GustavoDudamel) March 24, 2018