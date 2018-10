Chris Evans se despide para siempre de su papel como ‘Capitán América’

Chris Evans, quien lleva ocho años interpretando al Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, reveló oficialmente que dejará para siempre el papel.

El actor usó su cuenta de Twitter para dar a conocer esta decisión a todos los fans que lo siguieron durante tantos años.

Oficialmente terminé con Avengers 4. Fue un día emotivo para decir lo menos. Desempeñar este papel en los últimos 8 años ha sido un honor. A todo el mundo delante de la cámara, detrás de la cámara, y en el público, ¡gracias por los recuerdos! Estoy eternamente agradecido”, escribió el actor en su cuenta Twitter.

Esto confirma los rumores que se habían estado gestando desde hace meses.

Evans, de 36 años había confirmado a The New York Times que colgaría el traje del Capitán América para siempre y que no piensa regresar al MCU después de ‘Avengers 4’.

Hay que bajar del tren antes de que te empujen”, le dijo Evans a The New York Times.

Originalmente, el contrato de Chris Evans para interpretar al Capitán América era de seis películas, pero se extendió para terminar con el arco narrativo del personaje en ‘Avengers 4’.

Chris Evans abandonará el MCU para unirse a una obra de teatro de Broadway llamada Lobby Hero, en donde interpretará al villano.