Chiquinquirá Delgado habla de la situación en Venezuela [+Foto]

Una de las grandes animadoras venezolanas que ha triunfado en el exterior y quien enaltece el nombre de Venezuela es Chiquinquirá Delgado, quien se ha dirigido a sus redes sociales para hablar de Venezuela.

A través de la cuenta de Instagram de la animadora, Chiquinquirá Delgado realizó una publicación para las personas que se mantienen firmes en las calles del país buscando la libertad.

También realizó el post para las personas que juzgan por medio de las redes sociales contra las personas que trabajan en los medios.

Y este post también es para los soldados de twitter y los guerreros de Instagram, personajes que ejercen de jueces y policías de las redes sociales contra cualquier persona que trabaja en los medios. Es que acaso soy más o menos venezolana, dependiendo de cuantos post hago? Mi amor por el país se mide en 140 caracteres? Y como califican a quienes no tienen ni usan redes sociales? Mi voz es mi única arma, y siempre estará allí para solidarizarme y contar a quienes me siguen la dura realidad del hermoso país en que nací. Pero sería bueno recordar, que en un momento, donde la política se instaló en la tv, la radio, el teatro, por sólo mencionar algunos, muchos tuvimos que salir. Y creanme, que entiendo la desesperación y la impotencia que se vive hoy en nuestro país, gran parte de mi familia está allí. Lo que no entiendo es la soberbia, la rabia y el resentimiento hacia quienes trabajamos en los medios.

Delgado continuó explicando que ellos no tenían que ver en la crisis que existe en Venezuela en la actualidad y que tampoco tienen la solución “mágica” para acabar con el caos.

No somos nosotros los culpables de semejante crisis. No tenemos una solución mágica para este caos. Lo recomendable es que dirijan sus críticas y quejas a los verdaderos responsables de la destrucción de el país. Es muy lamentable ver, como esa soberbia se siente en las redes, en las calles, en cada conversación. Esa misma soberbia que tiene dividido a un país y que no permite ver una salida. Lo más triste, es que cada insulto que leo, es de mis propios paisanos. En eso nos hemos convertido. Esta ventana al mundo que tenemos quienes hacemos tv es para seguidores de distintas partes ,y eso tambien hay que respetarlo. Invito a quienes entran aquí, hacer algo más productivo que atacar y agredir. Venezuela llegó al límite hace mucho y no hay tiempo que perder , mucho menos para escribir un mensaje lleno de rabia.Preguntémonos mejor, que puedo hacer yo para sumar a este cambio y no seguir dañando la imagen de uno de los lugares mas bellos del 🌎