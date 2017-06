Caterina Valentino: “No tengo necesidad de propaganda política” [+Foto]

La periodista y presentadora venezolana Caterina Valentino, ha sido constante y firme en manifestar su postura política ante la situación del país. Condecorada por el Congreso de Colombia por su labor periodística, participar en las diferentes movilizaciones convocadas por la oposición nacional le ha ganado varios detractores que la acusan de hacer “propaganda y publicidad política”.

Este miércoles, Valentino se dirigió a su cuenta de Instagram en respuesta a estos seguidores asegurando que no tiene necesidad de recibir dinero ni hacer “propaganda política” por su trabajo en las manifestaciones contra el gobierno nacional ya que lo hace “porque me nace“.

“Hoy tengo ofertas de trabajo en países como Panamá, Colombia, Aruba, USA, y yo sigo aquí. Mi trabajo PROFESIONAL es exitoso. NO ME INTERESA LA PUBLICIDAD, porque la publicidad siempre se hace a cambio de algo, yo NO PERCIBO NADA por ir a la calle y colaborar”, explicó.

Seguidamente, la periodista agregó: “A mí no me interesa la política. Me interesa influir, para hacer cambios positivos, para eso quiero mi éxito (…) NO tengo necesidad de salir para que la gente me reconozca, porque la gente en este país y en muchos otros sabe quién soy”.

Asimismo, Valentino, quien a pesar de su éxito laboral y reconocimiento internacional insiste en que seguirá en Venezuela, hizo el llamado a sus detractores a comportarse “de una buena vez como hermanos“.