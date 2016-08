Categorías y ganadores de los Premios Tu Mundo 2016 [+Lista]

Los ganadores de los Premios Tu Mundo, celebrados hoy en el AmericanAirlines de Miami, fueron los siguientes:



Súper Serie Favorita: “El Señor de los Cielos IV”

Novela o Serie Favorita: “Bajo El Mismo Cielo”

Protagonista Favorito – Súper Serie: Rafael Amaya – “El Señor de los Cielos IV”

Protagonista Favorita – Súper Serie: Fernanda Castillo – “El Señor de los Cielos IV”

Protagonista Favorito – Novela/Serie: Gabriel Porras – “Bajo El Mismo Cielo”

Protagonista Favorita – Novela/Serie: Danna Paola – “¿Quién es Quién?”

Protagonista Favorito con Mala Suerte: Rafael Amaya

El Malo Más Bueno – Súper Serie: Rodrigo Guirao – “Señora Acero II”

El Malo Más Bueno – Novela/Serie: Luis Ernesto Franco – “Bajo El Mismo Cielo”

La Mala Más Buena – Súper Serie: Maricela González – “El Señor de los Cielos IV”

La Mala Más Buena – Novela/Serie: Erika de la Rosa – “Bajo el Mismo Cielo”

Actriz Favorita – Súper Serie: Sabrina Sara – “El Señor de los Cielos IV”

Actor Favorito – Súper Serie: Lincoln Palomeque – “Señora Acero II”

Actriz Favorita – Novela/Serie: Carolina Gaitán – “Celia”

Actor Favorito – Novela/Serie: Alejandro Speitzer – “Bajo El Mismo Cielo”

La Pareja Perfecta – Súper Serie: Fernanda Castillo & Rafael Amaya – “El Señor de los Cielos IV”

La Pareja Perfecta – Novela/Serie: Danna Paola & Eugenio Siller – “¿Quién es Quién?”

Revelación del Año: Gala Montes – “El Señor de los Cielos IV”

Programa Diario Favorito: “Caso Cerrado”

Programa Favorito – Fin de Semana: “¡Qué Noche! con Angélica y Raúl”

Presentador de Entretenimiento Favorito: Adamari López – “Un Nuevo Día”

Presentador de Especiales o Reality Favorito: Gaby Espino – Premios Billboard

Artista Regional Mexicano Favorito: Calibre 50

Artista Pop Favorito: Gloria Trevi

Artista Tropical Favorito: Chino & Nacho

Artista Urbano Favorito: Daddy Yankee

Canción Comienza-Fiestas: Andas en mi Cabeza – Chino & Nacho feat. Daddy Yankee

Soy Sexy and I Know It: Gaby Espino

Fan Club del Año: #DYArmy – Daddy Yankee

Influencer Favorito: Caeli

Premio Especial “Estrella de Tu Mundo”: Ana María Polo

Premio Especial “El Poder En Ti”: Intocable

Mejor escena de novela YouTube: Sandra Cires