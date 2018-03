Camila Cabello está feliz con Matthew Hussey

La cantante estadounidense, Camila Cabello confesó estar pasando por un momento muy feliz en su vida, y todo los vientos soplan a que el causante es el coach Matthew Hussey.

Aunque la interprete de “Havana”, no nombró a Hussey directamente por mantener privado los detalles de su vida, dijo estar realmente feliz.

“Estoy real, realmente feliz… siento que nunca he sido más feliz en mi vida”, dijo la ex “Fifth Harmony, cuando participó en el podcast The Dan Wootton Interview, donde le preguntaron si estaba feliz y si estaba enamorada.

Cabello y Hussey, fueron vistos en febrero en una playa de México, donde fueron capturados dándose un beso y compartiendo un momento romántico.