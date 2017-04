Camila Cabello cuenta cómo escapó de Cuba

Camila Cabello tenía tan solo seis años cuando abandonó su Cuba natal junto a su madre para embarcarse en un largo viaje -vía México– hasta Miami (Estados Unidos), donde vivieron en casa de un amigo de la familia hasta que consiguieron alquilar una pequeña habitación.

“Volamos de Cuba a México, y fuimos en autobús a la frontera norteamericana, tomó un mes“, reveló la madre de Camila, Sinuhe, a la revista Glamour. “Dejamos a todos atrás, mis amigos, mi familia. Mi miedo era que mi esposo [jamás] pudiese venir”.

En la conversación, reseñada por E! Online, madre e hija recuerdan los obstáculos que tuvieron que superar para construir una vida mejor en Estados Unidos ellas dos solas, ya que el padre de Camila tardó casi dos años en reunirse con ellas.

“De pronto, había muchas cosas que eran muy diferentes. Me encontré en una nueva escuela con nuevos amigos, no hablaba el idioma y echaba de menos a mi padre. Tenía un pequeño calendario de Disney en el que iba tachando cada día hasta la fecha en la que se supone que iba a volver a verle. Cuando por fin llegó, un año y medio después, me sentí muy feliz”, rememoró la joven intérprete.

Más de una década después, la intérprete se ha convertido en una de las grandes estrellas de la industria musical tras abandonar Fifth Harmony, con la que había conocido el éxito al salir del concurso “The X Factor“.

Ahora la joven planea utilizar su nueva libertad artística para ayudar a erradicar la mala reputación que persigue a los inmigrantes en EE.UU. “Actualmente estoy inmersa en el proceso de escribir acerca de nuestro viaje”.