Britney Spears “está lista” para los VMAs [+Fotos]

Puede que no haya una artista más esperada en los Video Music Awards de este año que Britney Spears. Nueve años después de su última presentación en un escenario de los Premios MTV, la artista pop aseguró estar lista para lo que será su presentación este domingo en el Madison Square Garden.

Horas antes del inicio de la ceremonia, que por primera vez se celebrará en Nueva York, la cantante compartió una imagen en su cuenta Twitter en la que dijo estar lista para el show.

So ready for this night ✨💃🏼#VMAs pic.twitter.com/Py2IOB2YxT

— Britney Spears (@britneyspears) 28 de agosto de 2016