Brad Pitt luce más delgado a seis meses de su divorcio con Angelina Jolie [+Fotos]

En los últimos meses, Brad Pitt ha dado mucho de qué hablar debido a su divorcio con la actriz Angelina Jolie. De nueva cuenta, el nombre del actor ha resurgido, pero en esta ocasión no llama la atención su vida sentimental, sino su desmejorado aspecto físico. Recientemente, los paparazzi lo fotografiaron en Los Ángeles, donde lució muy delgado. La estrella de cine no lo ha pasado nada bien desde que se dio a conocer su separación en septiembre del año pasado.

Las imágenes mostraban a Brad con un look casual con chaqueta negra de cuero, un par de jeans y una playera blanca; completó su look con unas gafas oscuras. A primera vista, es evidente el cambio físico del actor, quien ha encendido las alarmas en Hollywood respecto a su estado de salud. Apenas hace cuatro meses, participó en la 74ª entrega de los Golden Globes, donde se dejó ver sonriente, alineado y con un aspecto jovial. Incluso, cuando apareció en el escenario del Beverly Hilton Hotel, sus colegas lo ovacionaron. Hasta el momento, no se sabe si su nueva figura se debe a su papel en War Machine, película en la que ha estado trabajando en los últimos meses. Pero lo cierto, es que su delgadez ha despertado la curiosidad de todos.

Y es que el actor no sólo enfrentó su ruptura con Angelina, quien fue su pareja por más de 11 años, sino que también tuvo que lidiar con una investigación acerca de un posible caso de abuso contra su hijo mayor, Maddox, de 15 años. Padre e hijo habrían tenido un altercado en septiembre pasado en el avión de la familia, el cual habría derivado en agresiones verbales y físicas. Sin embargo, tras una investigación por parte del Departamento de Infancia y Servicios Familiares del condado de Los Ángeles, se determinó que no hubo delito.

Aunque vive momentos difíciles, Brad poco a poco ha ido recuperando la relación con sus seis hijos y además se reportó que tiene comunicación con Angelina Jolie. Una fuente cercana a ellos reveló a E! News que, luego de meses sin cruzar una palabra, al fin los actores han vuelto a hablar entre ellos y los temas centrales de sus conversaciones son acerca de sus hijos y sus agendas según el portal Hola.