Así les va a Maluma y Natalia Barulich en el amor [+Video]

El cantante colombiano, Maluma, parece estar muy enamorado de su novia, la modelo estadounidense, Natalia Barulich, pues afirma quererla y estar muy feliz de su compañía.

En una entrevista realizada por el programa televisivo mexicano, “Ventaneando”, Maluma se refirió a Barulich como una persona que le da amor, compañía y cariño.

“Sí, sí, si no estaría con ella. Yo soy muy real, yo soy muy sincero y Natalia me da muchas cosas muy bonitas, me da mucho cariño, me da muy buena compañía; me da mucho amor. Es un amor incondicional; somos compañeros y sí estoy pasando por un momento de mi vida muy feliz a nivel laboral y a nivel personal también. Ella sabe cuánto la quiero”, dijo el interprete de “El Prestamo”.

Recientemente, también se conoció que el colombiano interpretará la versión en español de “Colors”, un tema de “Coca Cola” para el Mundial Rusia 2018, donde el cantante Jason Derulo hará la parte en Ingles.