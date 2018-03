Animadores de Portadas se unen a la celebración del día mundial del Down

Hoy es el día mundial del síndrome de down! Día que conmemora y agradece un comportamiento netamente espontáneo y lleno de amor incondicional, la inocencia es su gran virtud y el amor su máximo aporte a la sociedad que hoy por hoy no entiende el concepto de este, facundo cabral decía: “ la mente pregunta porque NO SABE, el corazón no pregunta porque SABE” por eso ellos están entre nosotros para demostrarnos lo rico que es vivir lleno de amor para dar ❤️ Las medias son para no pasar desapercibido al igual que este día tan especial 🙏🏽 Comenten acá las personas que viven o han tenido el privilegio de convivir y compartir de cerca con alguna persona con síndrome de down, para que hagan saber su experiencia ☺️

A post shared by Jesus De Alva (@jesusdealva) on Mar 21, 2018 at 8:56am PDT