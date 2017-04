Ana María Simón se solidariza con los venezolanos [+Foto]

La actriz, Ana María Simón, ha sido una de las artistas venezolanas que se ha solidarizado con el pueblo venezolano que, aunque no esté físicamente en el país, se ha convertido en una ventana para informar al mundo todo lo que ocurre en Venezuela y su forma de pensar.

A través de la cuenta de Instagram publicó una fuerte fotografía donde una señora llora desconsolada en el suelo junto a una pancarta durante las marchas pacíficas que la oposición ha realizado.

Junto a la imagen la actriz reseñó un mensaje directamente para la señora donde deseó que luego de ese terrible día que vivió haya llegado a su casa y puede así sentirse orgullosa de formar parte de este movimiento para exigir los derechos del Venezolano.

Mi respetada y admirable señora: lo que más deseo en el mundo es que después de este terrible día que le han hecho pasar, se encuentre ya en su casa y pueda sentirse orgullosa de ser parte de lo que se ha logrado hoy en nuestro país y entre sus familiares y amigos la hayan ayudado a conciliar el sueño.

Los venezolanos no vamos a desenfocarnos para que ese irrespeto que vivió no se repita más nunca. Cada uno de nosotros desde donde está, hace su trabajo, difunde información, unos marchan en primer plano, otros apoyan a esos valientes, una cuadras más allá están quienes los esperan para socorrerlos y todos, absolutamente todos lo que estamos lejos, vigilamos capciosos, atentos y con la firme intención de que el mundo entero conozca con el mayor detalle posible, esta barbarie que se está cometiendo en Venezuela. ¿Que si quisiera que esto no estuviese pasando? ¿Quién va a querer verla así y pensar en su mamá, su abuela o todas las madres de este país que ya tienen sus hijos, pero que igual, tras 20 años de ineptitud hacen que sigamos pariendo? ¿Quién va a querer ver a un bebé con problemas para respirar porque estaba en el chequeo con su pediatra y un animal (con el perdón de los animales) lanzó dentro de la clínica donde él estaba una bomba lacrimógena que casi lo asfixia?

¿Quién, Señora, va a querer ver tanto dolor, tanto hartazgo, tanto odio y tanta hambre en los ojos de los venzolanos?

Yo la quiero ver bien a usted y a ese bebé.

Quiero salir a la calle en mi país y saber que puedo cambiarle a la moto que me pase por delate el “llévate lo que quieras, pero no me mates” por los “Buenos días”. Yo no reconozco a esos malandros con uniforme, no reconozco a mi país y no me da la gana de reconocerlo tal y como está hoy en día, así es que aquí me quedo haciendo lo que ha sido mi trabajo en los últimos 25 años: comunicar todo lo que esté pasando para que el resto del mundo se entere y esta desgracia se acabe.

Esta vez no nos vamos a cansar. Esta vez no. ¡ES AHORA O NUNCA!

Por esta señora, por nuestros hijos, por las familias divididas, por las viudas y los huérfanos que ha dejado esta morisqueta de “revolución”. #FaltaMenos #FaltaPoco