Al estilo “La La Land” invita a Emma Stone a un baile [+Video]

Jacob Staudenmaier es un estudiante de la preparatoria Arcadia –Arizona (Estados Unidos)-, aspirante a director de cine y el último adolescente en volverse viral con su propuesta de invitación al famoso “prom” (baile de graduación) estadounidense.

El joven pidió, al estilo “La La Land“, a nada menos que a la ganadora del Óscar Emma Stone que lo acompañe al evento en su secundaria.

Staudenmaier reunió a un grupo de amigos para representar la escena del ‘opening‘ del multipremiado filme protagonizado por Stone y Ryan Gosling. Incluso, escribió la letra de la escena musical.

El video publicado en YouTube causó tal revuelo que la misma actriz envió una carta a Jacob, según dijo el adolescente en el programa “Good Morning America“.

“Jacob, gracias por la mejor invitación que he recibido jamás. No puedo decirte lo honrada que me siento y lo que sonreí a lo largo del hermoso video. Estoy en Londres trabajando pero espero que la pases de lo mejor en tu baile de graduación. Estoy muy agradecida de que hayas pensado en mí. Gracias. PD: veo a Gosling alrededor de tus ojos. Con amor, Emma”, dice el texto leído por Staudenmaier.

El adolescente contó que se inspiró en un ex estudiante de la misma escuela, quien hace unos tres años invitó a Miley Cyrus. “No fue su pareja pero lo invitaron a uno de sus conciertos y pudo subirse a escena. Así que creo que funcionó”.

Jacob confesó que irá con sus amigos al baile pero tal vez en el futuro Emma y él se conozcan.