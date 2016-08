24 filmes en muestra de cine documental latinoamericano en Puerto Rico

Un total de 24 cintas formarán parte de la quinta muestra de cine documental Latinoamérica en Nosotr@s, organizada por la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR), que en esta edición se presenta del 8 al 12 de septiembre en el Archivo General de Puerto Rico, en San Juan.

Entre los filmes están los puertorriqueños “Retorno”, de Miguel Villafañe, “Desalambrando”, de Pedro Ángel Rivera, y “Emergencia”, de Gisela Rosario Ramos, según un comunicado de prensa AdocPR, organizador del festival.

Esta será la primera vez que la muestra tenga lugar en el Archivo General de Puerto Rico, lo que permitirá aumentar la selección de documentales, incluir charlas, foros y conversatorios, y ofrecer una mayor cantidad de proyecciones durante el fin de semana.

AdocPR realiza anualmente la muestra con el objetivo de promover la difusión del cine documental y crear nuevas audiencias para el género.

La selección de este año se centra en documentales latinoamericanos realizados en los dos últimos años y se presentan por primera vez en Puerto Rico.

La muestra se inaugura el 8 de septiembre con un homenaje a la documentalista puertorriqueña Ana María García, en el que se proyectará su icónico documental “La operación”, sobre la esterilización forzosa que se llevó a cabo a las mujeres puertorriqueñas por parte de las autoridades estadounidenses.

Como muestra de su trabajo más reciente se presentará el documental “Rafael Cancel Miranda: I’m not sorry for what I did”.

El director Nilson Tuwe Huni Kuin, miembro de la tribu Kaxinawá, visitará al día siguiente la muestra para presentar su documental “Nosotros y ellos”, que busca crear sensibilidad sobre la situación de las poblaciones indígenas que viven en aislamiento voluntario en el Amazonas.

Las organizaciones Intercambios PR y Descriminalización.org presentarán “Cannabis en Uruguay”, sobre las circunstancias que llevaron a Uruguay a convertirse en el primer país del mundo en regular de forma integral el mercado de marihuana.

También se proyectará “Paciente”, la historia de una madre que pese a convivir con la angustia de perder a su hija enferma consigue atravesar los obstáculos burocráticos del sistema de salud colombiano.