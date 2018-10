Zuliano Leonardo Adrianza viaja al fútbol mexicano para ser probado

El talento, la técnica y la inteligencia como futbolista Leonardo Adrianza, formado en las canchas de Fundauam, serán evaluadas durante los próximo tres meses por los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (AUNL) en Monterrey, México.

Adrianza quien este año ha sido uno de los jugadores en cancha que cumple con la regla de juvenil en el equipo “Bicolor”, se convierte en el primer jugador de Titanes Fútbol Club en emigrar al balompié internacional.

“Estoy muy contento con esta oportunidad que me da la vida y espero dejar en alto el nombre del equipo que me dio la oportunidad en el fútbol profesional como ha sido Titanes”, expresó el volante ofensivo momentos antes de partir a tierras aztecas.

“Voy allá para seguir haciendo lo que el “profe” nos pide aquí, que juegue rápido que sea preciso en los pases y espero hacer el equipo de Monterrey”, agregó.

Desde el banquillo, el director técnico del equipo profesional José Cortina expresó que esta es la puerta que le permitirá a la institución seguir demostrando el talento que posee en el fútbol nacional.

“Es una gran oportunidad que se abre no solo a Leonardo, si no a nuestro semillero, no cualquier equipo te lleva por tres meses y al nuestro lo quieren ver por ese lapso”, acotó el entrenador colombiano.

Leonardo Adrianza conjuntamente con su hermano Junior se han desarrollado con Titanes, en la actual temporada del balompié doméstico. “Leo es un jugador muy técnico, pero con 18 años ya tiene 41 partidos profesionales. Es muy inteligente, puede resolver juegos, no tengo dudas que pronto lo veremos en la selección de Venezuela”, agregó el técnico del “Bico”.

Desde casa

Ana Clara de Di Martino, presidenta de Fundauam no ocultó la alegría para la escuela del logro alcanzado por uno de sus jugadores. “Somos una fundación con más de 10 años y aunque de aquí han salido jugadores como Andrés Ponce, esta alianza que hemos hecho con Titanes, con empresarios que creen en el talento venezolano permite que nuestros jugadores cuenten con el equipo profesional y de allí puedan darse estas oportunidades, detrás de Leonardo Adrianza hay otros más”, dijo la presidenta de laFundación Atlético Maracaibo, al conocerse la noticia.