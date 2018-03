Zulia obtuvo el tercer lugar en Campeonato Nacional Juvenil de Ajedrez

Con el respaldo de la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, la Secretaria de Deportes del Zulia y el Instituto Regional de Deportes, (IRDEZ), la delegación zuliana de Ajedrez participó en el 5° Campeonato Nacional de Ajedrez de la Juventud y obtuvo el 3° lugar.

En la competencia efectuada del 21 al 26 de febrero en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón, se dieron cita 250 ajedrecistas de 19 estados del país.

Orlando Maita, presidente de la Asociación Zuliana de Ajedrez informó que el Zulia tuvo una delegación conformada por 15 jugadores, en las categorías 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, donde se logró obtener en la tabla general de todo el campeonato el 3° lugar, siendo el 1° lugar para distrito capital y el segundo lugar estado Lara.

Explicó que este 3° puesto se logró gracias a los resultados individuales de las distintas categorías. En la categoría sub 8 femenino se obtuvo el primer lugar por la actuación de la ajedrecista Mariangel Urdaneta y el 2° lugar fue para Sara Ávila.

Asimismo, en la categoría sub 10 masculino se logró una medalla de oro con el ajedrecista Víctor Rojas, una medalla de bronce con el ajedrecista Juan Ávila Vargas. En las otras categorías se obtuvo el 4° y 5° lugar. La suma de estos resultados colocó al Zulia en el 3° lugar del campeonato.

Es importante destacar que este evento es clasificatorio para conformar la selección nacional que va a representar a Venezuela en los distintos escenarios a nivel mundial.

Maita refirió que ahora vendrá la preparación para futuras competencias como, el Campeonato Centro Americano y del Caribe, que se efectuará en el estado Mérida y el Campeonato Panamericano en Chile. Para ello, informó que recibirá todo el apoyo necesario por parte de la Coordinación de Atención Integral al Atleta del (IRDEZ) en cuanto a preparación psicológica de los competidores, así como la Villa Deportiva “Arquímedes Herrera” en lo que se refiere a logística de concentración de atletas.