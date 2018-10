Zulia FC empata en el “Pachencho” y queda fuera de la liguilla

Zulia Fútbol Club y Academia Puerto Cabello empataron 1-1 este domingo en el “Pachencho” Romero y con ello, además de un puñado de resultados poco favorecedores en otras plazas del país, el conjunto negriazul dice adiós a la posibilidad de disputar la Liguilla Final de la Liga FUTVE en este segundo semestre del año.

El juvenil Junior Paredes, con su séptimo gol del torneo, puso en ventaja desde temprano al “Petrolero” a los siete minutos, pero Enzo Maidana, al 77’, se encargó de decretar la igualdad en el Coso de Grano de Oro que ahora recibirá el próximo miércoles la vuelta de la final de Copa Venezuela.

A bajo ritmo

La obligatoriedad de ganar y de ligar otros resultados marcó el inicio del encuentro para Zulia Fútbol Club. Los dirigidos por Francesco Stifano salieron con sus líneas adelantadas al ataque, sumando mucha gente de buen manejo de pelota en territorio contrario, lo que imposibilitó que la visita pudiese “acomodarse” en los primeros cinco minutos.

Usando la fórmula de presión para recuperar en zona ajena, los Hijos del Relámpago del Catatumbo conseguirían el primero, gracias a un remate de media distancia del juvenil Junior Paredes, quien consigue al arquero rival adelantado y de más de 20 metros la “cuelga” haciéndola inalcanzable para el 1-0 que parecía abrir las puertas a mucho más.

Sin embargo no fue así, acto seguido el trámite del compromiso se hizo espeso y lento. Zulia FC manejaba la redonda, pero no conseguía espacios, mientras que el rival dejaba pasar los minutos. No fue hasta el 35’ cuando, el mismo Junior Paredes, despertaría a todos con un remate desviado desde afuera del área, al tiempo que Leo Morales, al 45’, negó el gol a Emilio Rentería con un cabezazo que detuvo abajo y a quemarropa.

A buscarlo

El segundo lapso arrancó como terminó la primera parte: ninguno se animaba a meter el pie en el acelerador. Zulia FC esperaba el error para dar el zarpazo, mientras que los que vistieron ayer de blanco y naranja obraban por los costados.

Las mejores oportunidades las tuvo el de casa. Al 56’ y 65’, Albert Zambrano no pudo capitalizar par de contragolpes que bien hubiesen metido el choque en el congelador. Ya en la fracción 68’, aunque el marcador seguía igual, la mala fortuna tocaría la puerta zuliana cuando, en una jugada sin intención, Junior Paredes va con la pierna en alto y atropella a Giovanni Romero haciéndose acreedor de la tarjeta roja de forma directa.

Y con la inferioridad numérica cayó el empate de Puerto Cabello con un centro raso desde la izquierda que, en el segundo palo, Enzo Maidana mete al fondo de la red para el 1-1. Con muy poco el visitante se llevaba una renta positiva.

Última oportunidad

La entrada de Miguel Celis al cotejo, para tomar el lugar de un “9” de área que había dejado Paredes, rindió sus frutos cuando, al minuto 81, le cometen un clarísimo penal que el árbitro no duda en señalar. La oportunidad para desnivelar se perdió cuando Grenddy Perozo cobró por arriba del travesaño.

No mucho más sucedería de allí en adelante sellando la paridad en casa. Zulia FC finaliza el Torneo Clausura en la décima casilla, producto de 23 puntos repartidos en seis triunfos, cinco igualdades y seis derrotas. Su saldo goleador terminó en 25 a favor (cuarto mejor de la Liga) y 19 en contra para +6.