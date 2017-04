Zidane: “Nos ha faltado un poco de concentración”

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que no ganaron el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid porque les faltó en los minutos finales “un poco de concentración” y lamentó no haber marcado el segundo para sentenciar un encuentro que, aseguró, merecieron ganar.

“Hicimos un gran partido pero faltando cinco minutos nos ha faltado un poco de concentración. Hoy no puedo decir que el Atlético ha jugado un buen partido, nosotros sí lo hicimos pero había que marcar el segundo gol para estar más tranquilos. Sufrimos al final, había que defender y ellos con una acción lograron el empate”, analizó.

Explicó el técnico madridista los cambios que realizó, aceptando la crítica por el resultado. “Siempre cuando hay un resultado negativo se pueden mirar los cambios pero el de Pepe era obligatorio y al final quería meter a Isco defendiendo a la izquierda y teniendo el balón. Ya está. En una jugada faltando cinco minutos no interpretamos muy bien los últimos minutos en los que había que defender juntos”.

No ocultó Zidane la sensación mala que quedó en el madridismo al final. “Es un empate pero claramente perdemos dos puntos, se podía sumar tranquilamente tres con el partido que hicimos. Igual que ante el Alavés fue fuerte meter tres goles y ellos cero, hoy no es justo pero esto es fútbol. Empatamos pero no va a cambiar nada”.

“Hay que analizar el gol, no es que no defendamos porque estábamos en nuestro campo pero no lo hicimos muy bien. Estábamos mal colocados. Tengo que analizar con detalles. Estamos hoy todos un poco decepcionados“, señaló.